Kilimangiaro: ospite Gino Strada. Tra le mete di questa settimana Alaska e Oman. Su Rai3

"Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro domenica 12 novembre alle 16.30 su Rai3. Ospite di Camila Raznovich il fondatore di Emergency Gino Strada per parlare degli anni giovanili come medico neolaureato, la nascita dell'associazione umanitaria negli anni 90 fino ai nostri giorni" segnalano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Nello studio di Saxa Rubra ci saranno anche il geologo Mario Tozzi per scoprire gli animali selvatici che si spingono fino alle case degli uomini e il surfista Lorenzo Castagna - si evidenzia inoltre dalla Rai -, coach della nazionale italiana, per conoscere il surf come sport di competizione ed esperienza di viaggio."



"Tornano le avventure di Rosamaria Zanatta, la Cuoca Rosa, che questa volta andrà a cucinare piatti italiani in Cambogia. Spazio all'attualità con 'Diario Del Mondo' e la giornalista Rai Eva Giovannini. A suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire sarà dal 'desk dei viaggiatori' la documentarista Gloria Aura Bortolini. Come ogni domenica appuntamento con 'Il Borgo dei Borghi' che in questa puntata fa tappa a Monte Isola in Lombardia. Avventura, paradisi, natura, storie, city life e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di questa domenica l'Alaska, l'Oman, il Malawi, la Bolivia, la Svezia, Dubai e Aruba nei Caraibi, sopranominata l'Isola Felice" si riferisce in ultimo.