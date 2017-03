Minori stranieri non accompagnati: avanguardia in Europa, dice Chaouki (PD)

Khalid Chaouki del PD commenta l'approvazione della legge sui minori stranieri non accompagnati.

"Ora è legge! È stata approvata in via definitiva alla Camera la legge per la protezione dei minori stranieri non accompagnati, una normativa d'avanguardia in Europa che concilia le esigenze di sicurezza con quelle della tutela dei più fragili", annuncia soddisfatto Khalid Chaouki, deputato del Partito Democratico.



"Solo nel 2016 - ricorda - sono arrivati sulle nostre coste 25.846 minori stranieri non accompagnati, circa il 14,2% dei migranti sbarcati il provvedimento approvato definisce questa categoria di soggetti vulnerabili e prevede che questi bambini e ragazzi non potranno essere respinti ma godranno degli stessi diritti dei loro coetanei italiani; una norma di civiltà che prevede inoltre la possibilità di affidamento familiare e riconosce concretamente il diritto alla salute e all'istruzione con percorsi specifici e adeguati".



"Un'Italia più accogliente è possibile, oggi è un giorno di festa in Parlamento perché il valore umano e la dignità del bambino ha superato le divisioni dei partiti trasformando in legge un provvedimento di buonsenso" conclude il deputatto dem.