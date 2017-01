Ius soli: importante impegno Orfini per approvazione riforma, dice Chaouki (PD)

"È importante l'impegno del presidente PD Matteo Orfini sulla riforma in materia di cittadinanza - rivela in una nota Khalid Chaouki, deputato del Partito Democratico -, segno che il nostro partito su una riforma così importante ci mette la faccia".



"Abbiamo approvato alla Camera questa legge il 13 ottobre del 2015, è necessario ora lavorare sodo per approvarla in via definitiva al Senato entro la legislatura. - spiega - Proprio per rafforzare questa richiesta, giorni fa ho lanciato un appello al presidente del Senato Piero Grasso insieme alla collega Milena Santerini".



"Molte sono state le adesioni tra i colleghi parlamentari che reputano questo provvedimento fondamentale per il futuro del nostro Paese, poiché riguarda la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana da parte dei figli di famiglie immigrate, nati o cresciuti qui. - conclude l'esponente dem - Sono una risorsa importante e devono poter diventare cittadini a tutti gli effetti attraverso una partecipazione attiva al patto costituzionale, quasi un milione di giovani che aspettano una riforma di civiltà e che non possiamo deludere."