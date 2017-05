Attentato a Manchester: ISIS vuole infangare l'Islam, dice Chaouki (PD)

Khalid Chaouki del PD dopo l'attentato a Manchester.

"Il messaggio di pace dell'Islam, la viva testimonianza di milioni di musulmani nel mondo, la civiltà islamica che ha prodotto pagine straordinarie nella storia dell'umanità dialogando e contaminandosi con popoli e religioni nel Mediterraneo. Ecco, tutto questo non ha nulla a che fare con questi terroristi che tentano di infangare la mia fede e la storia dell'umanità" chiarisce in una nota il deputato del Partito Democratico Khalid Chaouki, dopo l'attentato a Manchester.



"Dobbiamo rafforzare la nostra lotta contro questi terroristi, non cedere alle loro minacce e ai loro ricatti, e contemporaneamente non stancarci mai di tendere una mano alle nuove generazioni investendo su politiche di inclusione, promozione sociale e soprattutto tanta buona formazione. - conclude - Triste per la strage di Manchester, prego per quelle mie sorelle e miei fratelli, uccisi dall'odio e dalla violenza".