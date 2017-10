Kevin Spacey si scusa per avances a Anthony Rapp e fa coming out

L'attore Anthony Rapp ha rivelato di aver ricevuto circa 30 anni fa, quando minorenne, molestie a sfondo sessuale da Kevin Spacey. Il due volte il Premio Oscar si scusa e ammette di essere gay.

L'attore Anthony Rapp nei giorni scorsi ha rivelato di essere stato molestato da Kevin Spacey quando era minorenne (17 anni). In un'intervista a Buzzfeed News, Rapp ha raccontato che dopo aver conosciuto Spacey, era stato invitato a un party a casa sua al termine del quale l'allora attore 29enne, visibilmente ubriaco, aveva tentato avances a sfondo sessuale.

La risposta del due volte il Premio Oscar non si è fatta attendere. Su Twitter, Kevin Spacey ha precisato: "Ho un grande rispetto e ammirazione per Anthony Rapp. Mi ha fatto orrore sentire la sua storia. Sinceramente non ricordo quell'episodio che risale a più di 30 anni fa e che è frutto di un comportamento inappropriato legato ai fumi dell'alcol. Però se mi sono comportato come lui descrive gli debbo le mie più sincere scuse perché sarebbe un comportamento da ubriaco profondamente inopportuno. E mi dispiace per quello che ha dovuto patire in tutti questi anni".



"Questa storia mi stimola a raccontare di più sulla mia persona. - aggiunge quindi Kevin Spacey - Nella mia vita ho avuto relazioni sia con donne sia con uomini. Ho amato e avuto incontri romantici con diversi uomini nel corso della mia vita e ora ho deciso di vivere da uomo gay. Voglio affrontare la cosa onestamente e apertamente".

Da tempo circolava la voce sull'omosessualità di Kevin Spacey, ma finora l'attore non aveva mai deciso di fare coming out.