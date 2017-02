Katy Perry torna con Chained to the Rhythm: live ai Grammy Awards 2017

Katy Perry torna con un nuovo singolo ed un nuovo look. Con la sua chioma diventata biondo platino, Katy Perry si esibirà ai Grammy Awards 2017 e presenterà per la prima volta live il singolo "Chained to the Rhythm".

Katy Perry torna sulla scena musicale con "Chained to the Rhythm". Ma oltre ad un nuovo singolo, Katy Perry sfodera anche un nuovo look passando da una chioma nero corvino ad un biondo platino.



Il brano, realizzato assieme a Skip Marley (uno dei tanti nipoti di Bob Marley), è stato prodotto da Max Martin e Ali Payami mentre la star australiana Sia è fra gli autori.



Il singolo "Chained to the Rhythm" fa da apripista all'album che uscirà, secondo i meglio informati, a breve.



Katy Perry ha inoltre confermato che domenica 12 febbraio sarà ospite ai Grammy Awards come era stato anticipato pochi giorni fa Billboard, ed in quella occasione la pop star proporrà per la prima volta live "Chained to the Rhythm".