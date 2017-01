WikiLeaks, Assange a Obama: ok estradizione se liberi Bradley Manning

Julian Assange lancia un appello a Barack Obama ad una settimana dalla fine del suo mandato come Presidente degli Stati Uniti. Sono in particolare i democratici a volere "la testa" del fondatore di WikiLeaks, tanto che Hillary Clinton ha persino pensato di utilizzare un drone per uccidere Assange dopo che pubblicò migliaia di documenti riservati e compromettenti, anche sulla guerra in Afghanistan.



Con un tweet Julian Assange, ormai rinchiuso da quasi 5 anni nell'ambasciata dell'Equador a Londra, annuncia infatti che non si opporrà all'estradizione negli Stati Uniti "nonostante la chiara incostituzionalità" di eventuali denunce penali che il Dipartimento di Giustizia intenderà muovere contro WikiLeaks ed il suo fondatore.



Unica condizione imposta, la grazia ed il rilascio immeditato di Bradley Manning (ora Chelsea Elizabeth Manning), condannato per essere la fonte di WikiLeaks a cui avrebbe inviato una serie di cablo scottanti, tra cui il video Collateral Murder.



Anche se Manning nel corso del processo ha confessato di aver spedito circa 700mila documenti, WikiLeaks non ha mai confermato che Manning fosse la sua fonte, ribadendo che tratta tutti i documenti ricevuti in maniera totalmente anonima. Manning sta scontando 35 anni di carcere, dopo aver subito una serie di torture durante la sua iniziale prigionia. Da quando è stato arrestato, Manning ha più volte tentato il suicidio in carcere, portando avanti anche diversi scioperi della fame.



Secondo NBC News, Obama starebbe davvero pensando di commutare la pena di Bradley Manning prima di lasciare la Casa Bianca, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. Anche Edward Snowden, che ha rivelato i piani di sorveglianza di massa della NSA, si è appellato questa settimana al presidente uscente a favore di Bradley Manning.