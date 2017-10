Catalogna, Assange: internet diventata enorme strumento di repressione

Julian Assange avverte che ciò che sta accadendo in Catalogna succederà nel resto del mondo da qui a 10 anni. Il fondatore di WikiLeaks chiarisce infatti "internet è diventata un enorme strumento di repressione" in mano a poche multinazionali che vogliono creare "il nuovo superstato digitale".

"Internet è diventata un enorme strumento di repressione" avverte il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, intervenuto in videoconferenza presso la Facoltà di Comunicazione di Siviglia.

Assange precisa prima di tutto: "Non ho un'opinione sul conflitto in Catalogna, ma sui metodi del governo spagnolo". Il fondatore di WikiLeaks sottolinea infatti come la Spagna abbia di fatto inaugurato il concetto di "guerra ibrida", iniziata per cercare di impedire lo svolgimento del referendum sull'indipendenza della Catalogna che si è svolto il 1 ottobre.



Per controllare un problema di natura strettamente politica, infatti, Mariano Rajoy ha scelto non di ignorare, come avrebbe potuto fare, una votazione già dichiarata illegale ma di reprimerla in piazza e su internet (guerra ibrida appunto).

Julian Assange spiega: "Il governo spagnolo ha tentato di attaccare fisicamente e con ogni altro mezzo questo voto", quali intercettazione delle chiamate telefoniche, il tentativo di eliminare i domini della rete catalana e l'occupazione delle sedi delle compagnie di telecomunicazioni nella regione.

A tutto questo, il popolo catalano ha risposto utilizzando VPN, proxy, mirror e chat crittografate che hanno consentito in maniera molto semplice alle persone di capire dove sarebbero dovuti andare a votare.



Il problema, sottolina Assange, è che anche multinazionali come Apple, Facebook e Google utilizzano sistemi simili per creare "il nuovo superstato digitale".

Inoltre, "le agenzie di intelligence stanno valutando come controllare una resistenza organizzata" che si oppone al sistema. Assange lascia intendere quindi il potere di manipolazione degli Stati Uniti che, grazie al buon rapporto con le grandi aziende informatiche quali Google o Facebook, è in grado di "fare cose che gli altri (Paesi, ndr) non possono fare", vale a dire gestire la grande quantità di informazioni che gli utenti hanno fornito utilizzano incoscientemente questi strumenti.



Un esempio lampante è la battaglia che i governi, in combutta con questi colossi digitali, stanno combattendo contro le cosiddette fake news, esplose stranamente solo dopo la vittoria (inaspettata) di Donald Trump.

Su Twitter, Julian Assange quindi chiarisce: "Volete sapere cosa accadrà nei prossimi dieci anni? Studiate attentamente come l'Occidente si occupa di un conflitto che ha al suo interno. Studiate la Catalogna. Finora, la risposta alle pressioni è stata il collasso dei diritti".



"Il piano spagnolo per l'annessione della Catalogna è estremamente inquietante. - aggiunge infatti Assange - arrestare il governo eletto e sostituirlo con un vicerè; espellere il parlamento; sequestrare i media; impadronirsi della polizia; sequestrare le ambasciate; bloccare i fondi; impedire ogni manifestazione; modificare il sistema educativo per plasmarlo pro Spagna; sequestrare internet".

Il fondatore di WikiLeaks lancia infine un monito: "Bisogna avere nuove idee perché altrimenti molti ritorneranno alle vecchie come la supremazia della nazione, della razza o della religione".