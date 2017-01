Assange: Obama vuole delegittimare Trump. Hacker russi non sono fonte WikiLeaks

Nonostante Barack Obama come suo ultimo atto abbia imposto sanzioni contro la Russia, finora non è stata presentata alcuna prova da parte del governo degli Stati Uniti a sostegno dell'affermazione che Mosca sia stata coinvolta nell'hackeraggio delle email e nel rilascio di documenti durante la campagna presidenziale.



Anzi, i tecnici di Wordfence, plugin di sicurezza di WordPress, hanno scoperto che il malware PHP indicato da FBI e Department of Homeland Security come opera del gruppo hacker russo "Grizzly Steppe" sarebbe in realtà un prodotto ucraino. Ed anche analizzando i dati IP, niente punta alla Russia come attore particolare degli attacchi informatici.



La verità, quindi, è che Obama e le lobby che lo hanno finora sostenuto "stanno cercando di delegittimare l'amministrazione Trump dal momento in cui si insedierà alla Casa Bianca" osserva Julian Assange, nel corso di una intervista rilasciata ieri sera all'Hannity show sulla Fox News.



WikiLeaks ha infatti pubblicato gran parte dei documenti che hanno compromesso la corsa di Hillary Clinton, ed Assange conferma "al mille per cento" che la fonte che ha fornito loro questo materiale "non è il governo russo né un partito dello Stato".



Assange sottolinea quindi che il vero obiettivo non è tanto incolpare la Russia ma "il convincere che il presidente eletto Trump non è un presidente legittimo", visto che l'elezione sarebbe stata truccata dagli hacker.



Julian Assange fa riflette però sul fatto che non è stata WikiLeaks a cambiare l'esito delle elezioni ma piuttosto gli scheletri nell'armadio nascosti da Hillary Clinton, che WikiLeaks ha semplicemente svelato.