Lorenzo Cherubini si fa un Trip di un'ora: il road movie dal 7 aprile

Lorenzo Cherubini conferma che il 7 aprile sarà pubblicato su Jova Tv un road movie di 55 minuti. "Invece di un Tour - scrive Jovanotti su Facebook - quest'anno vi propongo un Trip".

"In quest'anno di 'rincorsa' verso il prossimo salto non è che il viaggio si può fermare, la musica è fatta di vita", spiega su Facebook Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, annunciando: "Il 7 aprile (o anche dopo quando vi va e avrete un'oretta da passare insieme) vi porto in un trip. Invece di un Tour - rivela infatti - quest'anno vi propongo un Trip. Su jova.tv #vadoafarmiungiro dal 7 aprile. È un road movie, ma speciale".



Jovanotti rivela infatti che tra pochim giorni sarà disponibile un film di 55 minuti, descritto su Instagram con vari hashtag come "musiche, chilometri, avventura, viaggiare, film d'autore".



Lorenzo Cherubini è candidato insieme a J-Ax, Michele Bravi e Lodovica Comello ai Diversity Media Awards 2017, che premia i migliori contenuti media sui temi LGBTI, i cui riconoscimenti saranno assegnati il 29 maggio a Milano nel corso di una serata di gala.