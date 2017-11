Jovanotti: il nuovo singolo "Oh vita!" in anteprima video su Rai1

In anteprima al Tg1 il video del nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti.

"Giovedì 9 novembre alle ore 20.30, dopo il Tg1, andrà in onda su Rai1 l'anteprima del video del nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti, dal titolo 'Oh vita!', preceduto da una presentazione di Vincenzo Mollica e con un contributo dello stesso Jovanotti" viene esposto in una nota dalla tv di Stato.