Jovanotti: il 7 aprile Vado a farmi un giro, in bici in Nuova Zelanda

Lorenzo Cherubini conferma che il 7 aprile uscirà il suo road movie dal titolo "Vado a farmi un giro". Jovanotti anticipa su Facebook: "E' il racconto di un viaggio agli antipodi da solo con bici e bagagli" nell'isola del sud della Nuova Zelanda.

Manca poco ormai alla pubblicazione su Jova.tv del road movie di Lorenzo Cherubini, la cui uscita è in programma venerdì 7 aprile.



Jovanotti anticipa quindi su Facebook che il film "Vado a farmi un giro" è "il racconto di un viaggio agli antipodi da solo con bici e bagagli" nell'isola del sud della Nuova Zelanda. Il cantante riassume alcuni dati di questa biciclettata in solitaria: "20 giorni a pedali, 3000 km, 12000 metri di dislivello, 35 kili tra bici e borse, gopro accesa in alcuni momenti".



"Tornato a casa - rivela - ho consegnato tutte le sd card con 40 ore di immagini Michele Maikid Lugaresi e ho registrato un po' di musica, sempre in solitaria, con una chitarra. Lui ne ha fatto un film di quasi un'ora, da condividere con voi". "La mia famiglia e i miei amici che lo hanno visto quasi completato mi hanno detto che è una figata, dal 7 sarà pronto e lo potrete vedere anche voi. Il film non era neanche previsto, ma adesso c'è, ed è una cosa diversa da tutto quello che vi potete aspettare", assicura infine Jovanotti.