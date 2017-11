Jovanotti: esce il nuovo singolo "Oh, Vita!", che anticipa l'album

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, annuncia che venerdì 10 novembre esce il nuovo singolo "Oh, Vita!", brano che prende il nome dell'album di prossima pubblicazione.

"Ragazzi ci siamo, esce il primo pezzo da 'Oh, Vita!' che si chiama come l'album ed è anche l'inizio dell'album. Da venerdì questo pezzo sarà dappertutto, tutto vostro" annuncia su Facebook Lorenzo Cherubini.

"Sono contento, emozionato come un novellino. - ammette Jovanotti - E' il disco che mi riconnette con l'essenza della mia passione per la musica, in modo totale, personale. E' un disco nuovissimo eppure io non sono mai stato così me stesso in un disco".



"Questo lo devo all'incontro con Rick Rubin, che mi ha messo addosso il coraggio di pulire tutto e di dimenticarmi di tutto tranne che dell'essenza delle canzoni: ritmo, parole, melodia, pochi suoni, una voce, urgenza, verità.. E vada come vada. Ora cominciamo. - spiega - Lavorare con Rick Rubin è stato più che la realizzazione di un sogno. E' stato intenso, impegnativo, meraviglioso, una grande avventura. Oh, Vita!".



"Venerdì con il singolo esce anche il video. - anticipa inoltre Jovanotti - L'abbiamo girato a Roma nelle strade del mio quartiere, dove ho vissuto per 20 anni e dove mi è successo di tutto ma soprattutto mi è successo di crescere tra la cupola di San Pietro e un benzinaio, tra il fiume di turisti e le persone che invece incontravo tutti i giorni, e che molti sono ancora lì, e mi hanno accolto come se fossero passati tre giorni invece che trent'anni da quando me sono andato a inseguire la musica e dove lei mi portava".



"E' stato bellissimo girare questo video, e ho chiesto di farlo a YouNuts che sono cresciuti a Roma anche loro, ascoltando il rap pure loro, e sovrapponendo pure loro con l'immaginazione il ponte di brooklyn al ponte del Papa, quello dove passa il trenino che da San Pietro va verso il mare, Via Porta Cavalleggeri 107, primo piano, c'è ancora scritto Cherubini sul citofono, non ci abita più nessuno ma la musica non finisce mai, è quel mistero che ci lega al passato e ci fa sognare il futuro, stando ben piantati nel presente. Oh, Vita!" conclude.