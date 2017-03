Jovanotti: L'Ombelico Del Mondo diventa techno e dancefloor con Cosmo

Jovanotti rivela che Cosmo (Marco Jacopo Bianchi) ha rivisitato la sua canzone "L'Ombelico Del Mondo" facendola diventare "in un viaggione techno scurissimo e marcio". Su Youtube.

"Cosmo è uno dei migliori artisti della nuova musica italiana (che sta vivendo una primavera che non si sentiva da anni). Oggi ha postato 'L'ombelico del suo mondo', una cover che mi onora", rivela su Facebook Jovanotti.



Marco Jacopo Bianchi, meglio noto come Cosmo, con Andrea Suriani ha infatti trasformato "in un viaggione techno scurissimo e marcio" il brano "L'Ombelico Del Mondo" di Lorenzo Cherubini, divenuto un inno al dancefloor.



Il video "L'ombelico del mondo (Jovanotti cover)" è stato pubblicato oggi su Youtube e solo "per celebrare i dieci anni, imminenti, di quella gabbia di matti chiamata 42Records", etichetta discografica di Cosmo.