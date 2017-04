Jonathan Demme: Rai Movie gli rende omaggio con "Qualcosa di travolgente"

Rai Movie rende omaggio al regista Jonathan Demme, morto per un cancro all'esofago. Giovedì 27 aprile in onda il film "Qualcosa di travolgente".

Jonathan Demme, il regista e sceneggiatore statunitense, è morto ieri all'età di 73 anni a causa di un cancro all'esofago di cui soffriva da tempo.



Jonathan Demme è spesso ricordato per aver diretto "Il silenzio degli innocenti" con Anthony Hopkins e Jodie Foster e "Philadelphia" che lanciò Tom Hanks tanto da fargli guadagnare il suo primo Premio Oscar.



Ma Jonathan Demme ha diretto anche film come "The Manchurian Candidate", con Denzel Washington e Meryl Streep e "Qualcosa di travolgente", il film del 1986 che ne ha segnato la maturità artistica e commerciale del regista.



Proprio "Qualcosa di travolgente", che fu presentato fuori concorso al 40esimo Festival di Cannes, è stato scelto da Rai Movie per omaggiare Jonathan Demme.



Protagonista del film, in onda questa sera, 27 aprile, alle ore 23:35, è uno yuppie di successo che, da poco lasciato dalla moglie, viene giocosamente sequestrato da una ragazza disinibita della quale si innamora. Ma la situazione prende una piega imprevista dopo l'incontro con l'ex marito di lei, un uomo violento e pericoloso.



Originalissima commistione fra i toni leggeri della commedia e un animo da film noir, che diventa prevalente nell'evolversi drammatico della vicenda, "Qualcosa di travolgente" è interpretato da Melanie Griffith, Jeff Daniels e Ray Liotta.