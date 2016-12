Inps: voucher sostituisce tempo indeterminato? Poletti: Jobs Act "ha fatto bene al Paese"

L'Osservatorio sul precarito dell'Inps rivela che c'è stato un -6,7% di assunzioni nel periodo gennaio-ottobre 2016, riferite ai soli datori di lavoro privati, rispetto allo stesso periodo del 2015 soprattutto per il drastico calo dei contratti a tempo indeterminato, pari a -32% rispetto ai primi dieci mesi del 2015. Al contempo, c'è stato un aumento con la stessa percentuale (32,3%) dell'utilizzo dei voucher, nuova frontiera di quel precariato che il Jobs Act prometteva di andare ad eliminare con i contratti a tutele crescenti. Finora, però, ad essere eliminati sono stati solo molti diritti sindacali.



Nonostante questo, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti dichiara che il Jobs Act "ha fatto bene e fa bene al Paese" tanto da non vedere "ragioni per cui dobbiamo intervenire su questo versante". Lo farà probabilmente il popolo italiano quando potrà esprimersi al referendum sul Jobs Act promosso dalla CGIL.



Per quanto riguarda i voucher, Poletti ricorda invece che il governo ha già introdotto "la tracciabilità" spiegando che gli effetti si vedranno dal prossimo mese. Il ministro ammette comunque che "se i dati ci diranno che anche questo strumento non è sufficiente a riposizionare correttamente i voucher la cosa che faremo è rimetterci le mani" per "rideterminare dal punto di vista normativo il confine dell'uso".