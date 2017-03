Dijsselbloem: Sud Europa spende soldi in alcol e donne. Ma forse frainteso

Jeroen Dijsselbloem ha dichiarato che i Paesi del Sud Europa "spendono soldi in alcol e donne poi chiedono aiuto". Immancabili le polemiche, ma forse il Presidente dell'Eurogruppo è stato frainteso.

Dopo il caso delle donne dell'Est, l'Italia si è ovviamente indignata anche per le parole del presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem che nel corso di una intervista ha sostenuto che i Paesi del Sud Europa "spendono soldi in alcol e donne poi chiedono aiuto".



Se per la trasmissione di Rai1 'Parliamone Sabato' è stata chiesta, ed ottenuta, la chiusura, scontato il fatto che i politici italiani invochino ora le dimissioni di Dijsselbloem.



"Penso che gente come Dijsselbloem, che pure appartiene al partito socialista europeo anche se forse non se ne è accorto, non meriti di occupare il ruolo che occupa. E prima si dimette meglio è. Per lui ma anche per la credibilità delle istituzioni europee", dichiara in primis Matteo Renzi.



Ma nel dibattito interviene anche Romano Prodi, ex presidente della Commissione UE, che interpreta le parole di Dijsselbloem come "un grande senso di invidia...". Non si capisce se per via del nostro vino o delle nostre donne.



Il presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato di scusarsi, anche perché forse potrebbe essere stato frainteso. Chissà se Dijsselbloem, infatti, abbia preferito usare un vecchio stereotipo per denunciare lo spreco del denaro pubblico piuttosto che parlare di corruzione, appalti truccati e cantieri infiniti, solo per fare qualche esempio.