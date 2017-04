Jake La Furia presenta Carpool Karaoke: primo viaggio con J-Ax, su Italia1

Al via su Italia 1 'Carpool Karaoke', condotto da Jake La Furia dei Club Dogo. Primo ospite giovedì 27 aprile J-Ax.

"Su Italia 1 arriva l'edizione italiana di uno dei format più divertenti e geniali della televisione americana, 'Carpool Karaoke'", annunciano in un comunicato da Mediaset.



"L'originale versione del programma che, in patria, ha ospitato personaggi del calibro di Michelle Obama approda giovedì 27 aprile 2017, in seconda serata sulla rete giovane di Mediaset" continua il Biscione.



"Alla guida dei viaggi-karaoke ci sarà un noto esponente della scena rap italiana, l'irriverente Jake La Furia, al secolo Francesco Vigorelli, membro e fondatore dei Club Dogo. - si precisa - Per 10 settimane, il rapper caricherà in macchina un big del panorama musicale nazionale che si metterà in gioco in un'atmosfera ironica, svelando qualcosa in più di se stesso tra una canzone e l'altra."



"Durante il tragitto Jake e il suo ospite parleranno, si confideranno e scherzeranno in un clima di grande intimità. La playlist cantata durante il viaggio spazierà dai grandi successi del passeggero a bordo alle canzoni di artisti internazionali e non. Non mancheranno, inoltre, gag e momenti inaspettati fuori dalla macchina. Il primo compagno di viaggio di 'Carpool Karaoke' sarà J-Ax", viene anticipato.



"Lo stesso Corden è presentatore e protagonista assoluto di questo show da record che ha coinvolto le più grandi popstar del mondo: Adele, Jennifer Lopez, Britney Spears, Elton John, Madonna e Chris Martin, solo per citarne alcuni" si ricorda.



"Ad ispirare quello che poi è diventato un successo planetario è stato il cantante inglese George Michael che, per primo, nel 2011 ha cantato in macchina con l'amico James Corden. Le clip con ospiti Adele e Justin Bieber sono diventate virali e hanno raggiunto, rispettivamente, 154 milioni e 110 milioni di visualizzazioni Radio 105 è Radio partner di 'Carpool Karaoke'" si sottolinea infine.