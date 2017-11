J-Ax: addio su Facebook al suo gatto Little, morto per il diabete

J-Ax comunica ai fans che il suo gatto Little, al fianco del rapper da 15 anni, ha purtroppo perso la sua battaglia contro il diabete. "Nessuna persona mi ha mai dato quello che ho avuto da te. Perché così sono i gatti" ammette il cantante.

"Ciao Little, forse non te l'ho mai detto, ma mi hai salvato la vita". Inizia così il post d'addio che J-Ax ha pubblicato su Facebook in ricordo del suo gatto, morto dopo una battaglia combattuta contro il diabete.

"Mi hai sempre capito. Forse non le mie parole, ma il mio animo - sì, quello sempre" confessa il rapper.

"Siamo stati assieme da tanto. - ricorda J-Ax - Sei entrato nella mia casa più di 15 anni fa. Una vita per me. Per te, 5 o 6, credo. E, devo essere sincero, i primi tempi non è stato facile. Ho dovuto insegnarti che esistono delle tane in cui noi umani ci richiudiamo per, uh, pensare, tane in cui i felini non possono entrare perché troppo pericolose... noi umani le chiamiamo... gabinetti. Cercare di capire cosa ti piacesse mangiare, poi, non è stato facile, sai? E poi ricordarmi di comprarti sempre e solo la pappa che piace a te. Ti ho dovuto spiegare che non devi attaccare a zampate le chiavi della macchina sul tavolo. Le chiavi mi servono, non mi vogliono uccidere... anche se credo non sia mai servito. Ah, Little, per inciso, neanche i bicchieri di vino rosso hanno mai cercato di uccidermi".



"Ma ogni difficoltà iniziale è insignificante rispetto a tutto quello che hai fatto per me negli anni. - ammette il cantante - Sei sempre stato al mio fianco. Non importa ciò che mi capitava durante il giorno, se tornavo a casa da vincitore o da sconfitto tu eri lì. Eri sempre lì. A darmi conforto quando mi sentivo perso. A festeggiare insieme a me quando ero felice. A difendermi dalle chiavi della mia macchina che volevano uccidermi".



"Eri con me anche quando tutti mi hanno abbandonato. - sottolinea quindi J-Ax - Quando ero 'troppo vecchio'. Quando ero finito. Quando gli amici hanno smesso di chiamare. C'eri anche quando pensavo che l'unico modo per dimenticare, per anestetizzare il dolore, fosse l'alcool. Mi hai aiutato a smettere. Senza di te, oggi, non sarei qui".



"Per questo, il giorno che ho scoperto che ti eri ammalato, ho avuto così tanta paura.

Avevi smesso di mangiare. Stavi lentamente svanendo. Il veterinario disse 'diabete'. Quasi tutti mi dissero che non ce l'avresti fatta. Ma io lo sapevo che non avresti mollato. È bastato darti indietro 1/10 di quello che mi hai dato tu in questi anni per vederti ritornare a vivere", prosegue.



J-Ax quindi conclude in maniera commovente: "Alcuni mi hanno detto che sono state cure 'esagerate'. Che non sei una persona, ma 'solo un gatto'. Hanno ragione, sei solo un gatto. Infatti nessuna persona mi ha mai dato quello che ho avuto da te. Perché così sono i gatti. E so che ti saresti preso cura di me come io ho fatto on te. Lo so, perché lo hai già fatto. E ora che hai perso la battaglia mi manchi ogni giorno".