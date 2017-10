Street food battle: al via la sfida tra i migliori food truck italiani su Italia 1

Da giovedì 12 ottobre arriva 'Street food battle', in onda su Italia 1.

"Giovedì 12 ottobre, in seconda serata su Italia 1, arriva 'Street food battle', la competizione che metterà alla prova alcuni dei migliori food truck italiani e che assegnerà il 'Coca-Cola Street Food Award'. Padroni di casa, lo chef Simone Rugiati e l'ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca, al suo debutto come conduttrice" viene diffuso in una nota da Mediaset.



La società guidata da Fedele Confalonieri prosegue: "Negli ultimi anni, il cibo da strada sta vivendo in Italia una rinascita senza precedenti, trasformandosi in una delle tendenze del momento. Lo street food è alla base di molti piatti della tradizione divenuti iconici: dalla pizza all'hamburger, dal panino ai tacos, dalle tapas allo spiedino. La strada e i truck (i furgoncini che servono il cibo) hanno, però, le proprie regole: per essere competitivi bisogna, infatti, avere un'idea vincente, come un piatto forte, un concept accattivante o un design in linea con il prodotto proposto. 16 i food truck in gara: alcuni sono cuochi da generazioni pronti a rispettare le tradizioni, altri hanno un'idea innovativa e creativa di cucina. Tutti, comunque, dovranno mettere in gioco la propria maestria per dimostrare di essere i migliori."



"Ognuno di loro rispecchia appieno le caratteristiche che fanno dello street food un'esperienza gustativa irripetibile, distinguendosi per l'unicità dei piatti proposti, un design colorato, la ricerca e la qualità degli ingredienti, l'originalità del mezzo, la forza del concept e la capacità di innovare grandi classici o di mixare sapori lontani" continua l'azienda del gruppo Fininvest.



"In ciascuna puntata i food truck dovranno sottoporsi a due sfide: una all'interno di un grande hangar post industriale e la seconda in esterna, in un vero e proprio evento culinario. La prima gara è di natura 'tecnica' e vedrà coinvolti tutti i concorrenti. Saranno i due conduttori, Simone Rugiati e Ludovica Frasca, con l'aiuto di alcuni ospiti, a decretare il 'migliore'. A lui, la possibilità di scegliere tra i compagni uno sfidante da portare in esterna. L'inflessibile palato di veri clienti giudicherà chi tra i due si meriterà l'accesso alla finale. Il vincitore si aggiudicherà il 'Coca-Cola Street Food Award' e riceverà 50.000 euro in gettoni d'oro" pubblica al termine il Biscione.