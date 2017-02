Roberto Saviano e Di Battista del M5S a Dubai, ma non a scrocco

Torna dal 12 marzo su Italia 1 'Emigratis.

"Dal 12 marzo in seconda serata su Italia 1 torna 'Emigratis'. - viene annunciato in una nota - In questa seconda edizione Pio e Amedeo, i due scrocconi che viaggiano per il mondo a spese dei vip, ci porteranno in Cina, Malesia, Dubai e Singapore. Alcuni nomi delle 'vittime' che dovranno pagare i conti dei due scrocconi foggiani? Maria Grazia Cucinotta, Max Gazzè, Fabio Cannavaro, Belen Rodriguez e il suo fidanzato Iannone e molti altri"



Nella prima puntata saranno a Dubai per incontrare Roberto Saviano e Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle per scroccare...un lavoro per il fratello disoccupato di Amedeo: dallo scrocco si passa direttamente alla raccomandazione" viene anticipato.