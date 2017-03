Radio 105 sbarca su Italia 1 con le sue "Teste di casting"

Al via su Italia 1 un nuovo programma ideato dai protagonisti dello Zoo di 105, dal titolo 'Teste di casting'.

"Lunedì 27 marzo, su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 13.50, prende il via 'Teste di casting'. Prodotto da Radio 105, il programma è condotto e nasce da un'idea dei protagonisti dello Zoo di 105: Marco Mazzoli, Fabio Alisei e Paolo Noise. - viene annunciato in una nota - 'Teste di casting' è un programma comico di candid camera ambientato nel mondo dei provini per cinema e tv. Appuntamenti ai quali accorrono i più improbabili individui, la maggior parte delle volte disposti a tutto pur di avere un momento di visibilità mediatica".



"'Teste di casting' ne mette alla prova l'ambizione e la spregiudicatezza. - si specificano - Mazzoli, Alisei e Noise si alternano nel ruolo di conduttore/casting director in studio. Nel momento in cui uno di loro dirige il provino, gli altri due lo commentano da uno studio radiofonico adiacente a quello televisivo. Attraverso un filo diretto, il direttore del casting può ascoltare in cuffia, senza essere visto dal candidato, i suggerimenti dei suoi complici. I finti casting coinvolgono tutti gli ambiti, dalla ricerca di attori per spot tv (di prodotti inverosimili e inutili), alle telepromozioni (di articoli 'problematici' o con partner dal carattere difficile); dal cinema e la fiction (dalla trama improbabile) fino ai talent show (per esempio, tra i banditori più forti dei mercati rionali), passando per i reality show (ambientati in epoche storiche e luoghi assurdi)".