Nek nella Carpool Karaoke con Jake La Furia

Giovedì 4 maggio in onda su Italia 1 'Carpool Karaoke'.

"Giovedì 4 maggio 2017, in seconda serata su Italia 1 secondo appuntamento con 'Carpool Karaoke', la versione italiana del format originale americano. Il viaggio-karaoke guidato dal noto esponente della scena rap italiana Jake La Furia, al secolo Francesco Vigorelli, continua con un altro big del panorama musicale italiano: Nek" rende pubblico con un comunicato Mediaset.



"Confidenze, risate, ma soprattutto, tante canzoni. Tra le strade di Milano, Jake La Furia si cimenterà in tutti i più grandi successi dell'artista, da 'Laura non c'è' a 'Fatti avanti amore', da 'Unici' alla sua versione di 'Se telefonando'", si anticipa.