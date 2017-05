Max Pezzali canta con Jake La Furia a Carpool Karaoke

Carpool Karaoke, in onda martedì 16 maggio su Italia1.

"Quarto appuntamento con 'Carpool Karaoke', in onda martedì 16 maggio 2017, in seconda serata su Italia 1. Il viaggio-karaoke nella musica italiana continua con Max Pezzali" scrive Mediaset.



"Il cantante salirà a bordo della macchina guidata da Jake La Furia per mettersi in gioco tra confidenze, risate, ma soprattutto, tante canzoni. Radio 105 è Radio partner di 'Carpool Karaoke'" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.