Gianluca Impastato torna a Colorado dopo il Grande Fratello Vip

Nuovo appuntamento con 'Colorado', in onda giovedì 16 novembre su Italia 1.

"Giovedì 16 novembre, in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento con 'Colorado'. Conduce Paolo Ruffini con, al suo fianco, Federica Nargi e Gianluca 'Scintilla' Fubelli. Ad animare la serata Dado, che mette in musica le sue esilaranti considerazioni sulla famiglia e i figli; il comico e imitatore Claudio Lauretta, nelle vesti del Presidente Trump, di Matteo Renzi e Vittorio Sgarbi, e Herbert Ballerina, con le sue surreali riflessioni. E a fare il suo ritorno sul palco di Colorado arriva Gianluca Impastato, che ironizza sulla sua esperienza 'vip' al Grande Fratello. Colorado è prodotto da Colorado Film e 3zero2Tv per Rti" viene scritto in un comunicato da Mediaset.