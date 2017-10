Francesco Gabbani ospite del Big Show di Pucci

'Big Show', in onda mercoledì 18 ottobre su Italia 1.

"Dallo storico palco del Teatro Manzoni di Milano, mercoledì 18 ottobre in prima serata su Italia 1, quarto e ultimo appuntamento con 'Big Show', il programma comico condotto da Andrea Baccan, in arte Pucci. Ospite Francesco Gabbani che, oltre ad essere il protagonista del Send to All e a consegnare il proprio smartphone a Pucci, si esibirà sul palco cantando la sua hit 'Pachidermi e Pappagalli'. Inoltre, Lola Ponce duetterà con la giovane 'Unexpected Star' della serata nel brano Zingara, tratto dal musical Notre Dame de Paris. In studio, in questa puntata, anche Federica Pellegrini, Scintilla e Maurizio Battista. Ad affiancare Andrea Pucci Katia Follesa, verve comica allo stato puro, e la musica della Zurawski Live Band. Radio 105 è radio partner del programma" espone in una nota Mediaset.