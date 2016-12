Dragon Ball Super: sequel in prima tv assoluta dal 23 dicembre su Italia1

"Diventato un cult mondiale tanto da essere stato trasmesso da più di 70 paesi nel mondo e con oltre 230 milioni di copie di fumetti vendute, Dragon Ball torna su Italia 1 con una prima tv assoluta: la nuova ed inedita serie 'Dragon Ball Super'. Dopo quasi 20 anni dall'ultima produzione originale e 30 anni dalla prima messa in onda in Giappone, dal 23 dicembre alle ore 13.45 la rete giovane di Mediaset trasmette i primi 27 episodi del sequel con le nuove avventure di Goku e Vegeta" viene anticipato in una nota.



"Dragon Ball Super è firmato da Akira Toriyama, l'ideatore del manga originale. - viene quindi ricordato - È, inoltre, la prima anime inedita del franchise Dragon Ball ad andare in onda dal 1997 - quando finì 'Dragon Ball GT' - e la quinta in totale dopo 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z', 'Dragon Ball GT' e 'Dragon Ball Kai'. Diretto da Kimitoshi Chioka e prodotto da Osamu Nozaki, Naoko Sagawa e Atsushi Kido - 'Dragon Ball Super' è già un successo mondiale: trasmesso in Giappone dall'estate 2015, è stato, inoltre, lanciato a settembre in Israele e Portogallo e verrà messo in onda anche in Francia, Spagna e Africa".



"La storia ha inizio sei mesi dopo la sconfitta di Majin Bu quando sulla Terra c'è un periodo di pace ma i guai non tardano ad arrivare. - viene riassunto - Tornano, quindi, in azione i personaggi storici dell'anime: Goku, protagonista indiscusso che in questa stagione riesce a raggiungere addirittura il livello di Super Saiyan God; Vegeta che, dopo aver indossato i panni dell'antieroe è diventato il fido compagno di viaggi del Saiyan; Freezer, nemico storico di Goku che resuscita per sfidarlo nuovamente. Dopo trentanove anni di sonno, il Signore della Distruzione Lord Beerus, coadiuvato dal suo maestro Whis si risveglia alla ricerca del famigerato Super Saiyan God e dà filo da torcere ai guerrieri. Le tante nuove battaglie coinvolgono anche personaggi inediti di questo sequel, come Champa, Signore della Distruzione del 6° Universo e fratello gemello di Beerus".



"La prima puntata di 'Dragon Ball Super' è introdotta da queste parole: 'La terra era stata messa in grave pericolo dalla comparsa del temibile Majin Bu, la più grande minaccia che si sia mai abbattuta sul nostro pianeta. Per questo Goku e Vegeta furono costretti a combattere contro di lui. Majin Bu stava minacciando tutti gli abitanti della Terra e, per difenderli, Goku raccolse tutta l'energia dell'universo eliminando Majin Bu grazie a una potentissima energia sferica. Sono passati sei mesi dalla sua sconfitta e grazie al potere delle sfere del drago sulla terra Majin Bu è ormai soltanto un ricordo lontano'.