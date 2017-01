Dragon Ball Super: maratona in prima serata con 10 puntate inedite

"Dopo il boom di ascolti registrati nel day-time, Italia 1 propone una maratona evento con i nuovi episodi in prima tv assoluta di 'Dragon Ball Super'. - viene annunciato in una nota - L'appuntamento è per domenica 8 gennaio, a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 24.00. Compongono la maratona 10 puntate inedite (dalla numero 17 alla 27) e concludono il primo ciclo di episodi di questo arco narrativo. Al centro di queste puntate c'è l'incredibile battaglia tra Goku e Freezer, resuscitato e determinato a vendicarsi, in cui anche Vegeta gioca un ruolo fondamentale".



"L'attesissimo sequel del fenomeno Dragon Ball - trasmesso a distanza di quasi 20 anni dall'ultima produzione originale e 30 anni dalla prima messa in onda in Giappone - è approdato su Italia 1 venerdì 23 dicembre 2016 e ha registrato ascolti record: visto da oltre 1.750.000 telespettatori, ha sfiorato il 10% di share e superato il 35% tra i giovanissimi 15-19 anni. - viene riassunto . E anche prima di andare in onda ha registrato numeri da capogiro: il promo postato sulla pagina Facebook di Italia 1 in poche ore ha raggiunto 2.9 milioni di visualizzazioni, quasi 50 mila condivisioni, 10.000 commenti e 44.000 'mi piace'. Sia anime che manga, Dragon Ball è stato trasmesso da più di 70 paesi nel mondo e ha venduto oltre 240 milioni di copie di fumetti che ne fanno il terzo manga di sempre per volume di vendite. 'Dragon Ball Super' è firmato da Akira Toriyama, l'ideatore del manga originale. È, inoltre, la prima anime inedita del franchise Dragon Ball ad andare in onda dal 1997 - quando finì 'Dragon Ball GT' - e la quinta in totale dopo 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z', 'Dragon Ball GT' e 'Dragon Ball Kai'."