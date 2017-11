Colorado: secondo appuntamento su Italia 1

'Colorado', in onda giovedì 9 novembre su Italia 1.

"Giovedì 9 novembre, in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con 'Colorado'. Conduce Paolo Ruffini con, a suo fianco, Federica Nargi e Gianluca 'Scintilla' Fubelli. Sul palco Paolo Migone, che racconta le differenze tra uomo e donna; Roberto Lipari, alle prese con bufale e tv, e Antonio Ornano, che, in un divertentissimo monologo, spiega come possa cambiare la vita di coppia quando si diventa genitori" divulga in una nota Mediaset.



"Inoltre, non mancheranno le web star iPantellas e i PanPers con un nuovo e inedito pezzo musicale. - si anticipa - Nel backstage dello studio, a telecamere accese, Daniele Battaglia darà vita a divertenti gag con il cast e raccoglierà contenuti esclusivi per i siti di Colorado e Radio 105, radio partner del programma".