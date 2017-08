Champions League 2017-2018: in diretta sorteggi playoff su Premium e Italia 1

In tv: i sorteggi validi per i playoff della Champions League 2017/18 in diretta su Premium Sport HD e Italia 1

"Domani, venerdì 4 agosto 2017 dalle ore 11.45, in diretta su Premium Sport HD e dalle 11.55 anche su Italia 1, sarà trasmesso dal quartiere generale UEFA di Nyon, in Svizzera, il sorteggio valido per i playoff della 'Champions League 2017/18', competizione di cui la pay tv detiene i diritti di trasmissione in esclusiva" diffonde in un comunicato Mediaset.

"Fiato sospeso per i tifosi del Napoli che conosceranno l'avversario da sfidare per accedere ai gironi. Tra le squadre che gli azzurri potrebbero affrontare ci sono il Nizza - comunica infine l'azienda di Cologno Monzese -, l' Hoffenhaim, lo Steaua Bucarest, lo Young Boys e l' Istanbul Basaksehir. L'andata si giocherà il 15 o il 16 agosto mentre il ritorno andrà in scena la settimana seguente, il 22 e il 23 agosto: entrambi i match saranno visibili solo su Premium e su nessun'altra emittente, free o pay. In studio, Sandro Sabatini, Eleonora Boi, Daniele Miceli e Ricky Buscaglia."