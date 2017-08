Benji e Fede, Riki e Gianni Morandi a Battiti Live da Nardò, su Italia 1

In tv: secondo appuntamento con 'Battiti Live', in onda mercoledì 9 agosto su Italia 1.

"Mercoledì 9 agosto, in prime-time su Italia 1, secondo appuntamento con 'Battiti Live', condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Dopo aver infiammato il palco di Bari, questa settimana il carrozzone musicale più amato del Mezzogiorno si sposta a Nardò, nel cuore del Salento. Gli ospiti della kermesse musicale di Radionorba sono: Benji e Fede, Paola Turci, Baby K, Thegiornalisti, Bianca Atzei, Riki, Gigi D'Alessio, Michele Bravi, Briga, Federica e Jake la Furia" annunciano da Mediaset.

"Nel corso della serata, ci sarà anche una imprevista e irresistibile incursione di Gianni Morandi: durante una sua vacanza nel 'tacco d'Italia', il re di questa estate - grazie alla hit 'Volare' cantata insieme a Rovazzi - è arrivato a sorpresa nel backstage di 'Battiti Live' per poi salire sul palco acclamato dalle migliaia di persone presenti in piazza. I prossimi appuntamenti televisivi con 'Battiti Live', nella prima serata di Italia 1, sono: il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Taranto" si anticipa.