Sindrome feto alcolica, ISS replica a Lancet: dati su Italia inattendibili

L'Istituto Superiore di Sanità replica ad un articolo apparso su Lacet dove si afferma che l'Italia è considerato tra i 5 Paesi in tutto il mondo con la più alta prevalenza di FAS (sindrome feto alcolica).

L'Italia replica ad un articolo di Svetlana Popova pubblicato su Lancet Global Health nel quale si affermava che il nostro Paese è considerato tra i 5 in tutto il mondo con la più alta prevalenza di FAS (sindrome feto alcolica) per 10.000 persone. In una lettera a firma di Roberta Pacifici e Simona Pichini del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Italia chiede di "la revisione del dato per le seguenti ragioni: - si legge in una nota - in base a studi recenti del Centro nazionale Dipendenze e Doping l'esposizione prenatale complessiva all'alcol materno mediante la misura di biomarcatori in meconio neonatale è risultata essere del 7,9% con valori che variavano tra 0 e 10% lungo la penisola italiana con un valore massimo isolato del 29,4% nella Capitale".



"Tali dati - si sottolinea - sono in linea con l'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui l'Italia è il paese con il minor quantitativo di consumo procapite di alcol (6,7 litri), con la minima percentuale delle donne con consumo problematico di alcol (0,8%) e dipendenza dall'alcol (0,4%) e con la più alta percentuale di donne astemie (37,5%) tra tutti i paesi europei con l'esclusione di stati orientali con prevalente fede musulmana (es. Azerbaigian, Kirghizistan, Tagikistan)".



"Gli studi sul consumo gestazionale di alcol in Italia, inoltre, sono pochi, datati, comprendenti un numero limitato di donne in città selezionate, quindi non rappresentativi della popolazione generale. - viene però specificato - Infine i tassi di FAS tra il 4 e 12 per 1000 riportati da Popova e collaboratori per la penisola italiana in realtà provengono da un unico studio osservazionale del 2011 su 976 bambini di una zona suburbana rurale dell'Italia centrale di produttori di vino. Quindi anche in questo caso per nulla rappresentativi della situazione generale italiana".



"Pichini, Pacifici e altri colleghi coautori della lettera invitano la comunità sanitaria nazionale a riconoscere la necessità di uno studio appropriato e ben disegnati sull'uso dell'alcol durante la gravidanza scegliendo un campione di donne italiane rappresentative della popolazione generale, misurando il biomarcatore di esposizione fetale all'alcol e organizzando infine un follow-up dei neonati risultati esposti a questo teratogeno. - si precisa quindi - Ciò anche la fine di poter calcolare in modo accurato la reale prevalenza dei casi di FAS. Qualsiasi previsione basata su simulazione non attendibile o dati non generalizzabili, quale quella di Popova e colleghi non può essere considerata attendibile".