Iodoprofilassi: convegno fa il punto sulla situazione in Italia

Convegno 'Prevenzione dei disordini da carenza iodica: il programma nazionale di iodoprofilassi' in programma il 6 aprile 2017 presso il Ministero della Salute.

"Lo stato nutrizionale iodico della popolazione italiana, sia degli adulti che dei bambini, è migliorato rispetto agli anni precedenti. A scattare la fotografia è l'Osservatorio nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), coordinato dall'ISS, che illustrerà i suoi dati nel corso del convegno 'Prevenzione dei disordini da carenza iodica: il programma nazionale di iodoprofilassi' in programma il 6 aprile 2017 presso il Ministero della Salute. In tale occasione, il Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Iodoprofilassi presenterà un position statement sull'uso di sale iodato in età adulta e in età pediatrica, siglato dalle società scientifiche" illustra in un comunicato l'Istituto Superiore di Sanità.