Istat: aspettativa di vita torna a salire. Nel 2019 in pensione a 67 anni

Nel 2015 per la prima volta nella storia l'aspettativa di vita degli italiani era in calo. L'Istat annuncia invece che nel 2016 la speranza di vita è tornata a salire. Poche quindi le probabilità che il governo blocchi l'aumento dell'età pensionabile.

Nell'aprile scorso il rapporto Osservasalute aveva certificato che per la prima volta nella storia l'aspettativa di vita degli italiani era in calo. Nel 2015, infatti, la speranza di vita per gli uomini è stata 80,1 anni (80,3 nel 2014) mentre per le donne 84,7 anni (85,0 nel 2014). L'andamento ha riguardato tutte le regioni.

Oggi invece l'Istat annuncia che nel 2016 la speranza di vita alla nascita si attesta a 82,8 anni (+0,4 sul 2015, +0,2 sul 2014) e nei confronti del 2013 risulta essersi allungata di oltre sette mesi.

L'istituto di statistica precisa che l'aumento della speranza di vita nel 2016 rispetto al 2015 si deve principalmente alla positiva congiuntura della mortalità alle età successive ai 60 anni. L'aspettativa di vita aumenta in ogni classe di età. A 65 anni, si prosegue da via Cesare Balbo, arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013.



Immediata la reazione dell'ex ministro Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio: "Il calcolo dell'Istat dovrà prendere a riferimento il triennio 2014-2016, periodo nel quale, nel 2015, è avvenuto un calo dell'aspettativa di vita. Noi ci aspettiamo un calcolo che tenga conto di questo calo e non solo degli aumenti".



I dati dell'Istat, infatti, forniscono un assist al governo che punta ad innalzare l'età pensionabile nonostante i sindacati abbiano chiesto per mesi il blocco del meccanismo, non inserito però nella legge di stabilità. Aumentano sempre di più le probabilità che nel 2019 per andare in pensione bisognerà avere 67 anni di età. La legge prevede infatti che il governo provveda ad adeguare ogni 3 anni - 2 dal 2019 - l'età per le pensioni di vecchiaia sulla base delle indicazioni fornite dall'Istat.

Annamaria Furlan, leader della CISL, ribadisce quindi: "Bisogna favorire la previdenza complementare e cambiare il meccanismo dell'aspettativa di vita. Quello che ci vuole inoltre è un sistema che individui quelle categorie di lavori usuranti per i quali l'asettativa di vita è molto più bassa rispetto a quella di altre professioni".