Fatturato industria: più 2,4% a novembre 2016 e più 3,9% su anno

"A novembre, rispetto al mese precedente, nell'industria si rileva un aumento significativo sia del fatturato (+2,4%), sia degli ordinativi (+1,5%). L'incremento del fatturato è maggiore sul mercato interno (+3,1%) rispetto a quanto rilevato sul mercato estero (+0,9%)" diffonde in un comunicato l'Istat.



"Gli ordinativi, invece, registrano incrementi maggiori sul mercato estero (+2,4%) rispetto all'interno (+1,0%). Nella media degli ultimi tre mesi, l'indice complessivo del fatturato aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1% per il fatturato interno e +0,7% per quello estero); quello degli ordinativi diminuisce del 2,3%" prosegue l'Istituto di statistica.



"Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2015) - viene precisato quindi dall'ente statistico dello Stato -, il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 3,9%, con un incremento del 4,8% sul mercato interno e del 2,2% su quello estero."



"Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie, particolarmente rilevanti per l'energia (+4,2%). L'indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 3,9%: il contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente interna dei beni strumentali. Per il fatturato l'incremento tendenziale più rilevante si registra nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%); l'unica flessione riguarda, invece, le attività estrattive (-3,5%). Nel confronto con il mese di novembre 2015, l'indice grezzo degli ordinativi si mantiene sostanzialmente stabile (+0,1%). L'incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (+11,6%), mentre la flessione maggiore si osserva nell'elettronica (-54,7%)" si puntualizza infine.