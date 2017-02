Con stabilizzazione precari Istat al via Censimento permanente popolazione

Il presidente dell'Istat commenta la stabilizzazione dei precari prevista nel Milleproroghe 2017.

"L'Istituto nazionale di statistica ha accolto con grande soddisfazione l'approvazione da parte del Senato della Repubblica del maxiemendamento al decreto Milleproroghe che apre la via alla stabilizzazione di 350 lavoratori Istat a tempo determinato", si legge in una nota.



"Il voto rappresenta un rafforzamento della statistica pubblica e un ulteriore riconoscimento da parte del governo e del Parlamento del ruolo istituzionale e della strategia innovativa dell'Istituto. - dichiara il Presidente Giorgio Alleva - Il provvedimento ci permette di avviare le procedure concorsuali necessarie a completare le operazioni di stabilizzazione che riguardano il 20% dei dipendenti dell'Istituto e grazie ai quali possiamo procedere alla realizzazione del Censimento permanente della popolazione".



"Ciò consente - viene precisato - un risparmio di almeno 200 milioni di euro rispetto all'edizione precedente e soprattutto la diffusione di un'informazione annuale anziché decennale sulla popolazione comunale residente e abitualmente dimorante. Un progetto centrale nel programma di innovazione e arricchimento dell'informazione statistica per il Paese".