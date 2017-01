Arrestato uzbeko autore strage Capodanno: "ha agito per conto dell'ISIS"

E' stato arrestato ieri notte il presunto autore della strage di Capodanno, rivendicata dallo Stato Islamico, nello storico night club Reina di Istanbul, dove morirono 39 persone a colpi di kalashnikov. La caccia all'uzbeko Abdulkadir Masharipov è durata 3 settimane, fino a quando la polizia e le unità antiterrorismo lo hanno catturato nel quartiere di Esenyurt, alla periferia europea della metropoli sul Bosforo, assieme ad altre quattro persone, tutte straniere: un amico kirghizo, a casa del quale il terrorista si era nascosto assieme al figlio di 4 anni, e tre donne di nazionalità somala, egiziana e senegalese.



Questa mattina l'uzbeko avrebbe confessato la strage di Capodanno dopo un lungo interrogatorio. La polizia ha anche diffuso una foto in cui si vede il volto dell'uomo con ecchimosi, ferite e macchie di sangue sulla maglietta. Il governatore di Istanbul, Vasip Sahin, ha quindi riferito che Masharipov è nato in Uzbekistan nel 1983 ed è stato addestrato in Afghanistan. Sahin ha poi precisato: "Stiamo valutando ulteriori informazioni di intelligence ma è molto chiaro che l'attacco è stato eseguito per conto dell'ISIS".