Test nucleari USA anni '40: nelle Isole Marshall radioattività ancora altissima

mentre gli Stati Uniti si preoccupano dei (presunti) test nucleari della Corea del Nord, uno studio ricorda al mondo che la radioattività rilasciata da quelli stelle e strisce effettuati tra il 1946 ed il 1958 continua ad inquinare pesantemente le Isole Marshall.

Un recente studio pubblicato su Science of the Total Environment ci ricorda drammaticamente che la radioattività continua a persistere nell'ambiente che ci circonda anche per migliaia di anni, distruggendo l'ecosistema.

Alcuni scienziati hanno infatti evidenziato che sulle Isole Marshall, dove gli Stati Uniti hanno eseguito dal 1946 al 1958 ben 66 test nucleari, i livelli di radioattività sono ancora altissimi.

I ricercatori hanno raccolto campioni di acqua lagunare delle Isole Marshall, scoprendo che i livelli di plutonio sono attualmente ancora 100 volte superiori rispetto a quelli presenti nell'Oceano Pacifico (inquinato a sua volta dalle tonnellate di acqua radioattiva della centrale nucleare esplosa di Fukushima) mentre i livelli di cesio sono circa 2 volte più alti.



Per via della caratteristica porosità rocciosa di questi atolli, il cesio ed plutonio scaturito dall'esplosione delle bombe atomiche può però penetrare anche in maggiore profondità, inquinando le falde acquifere sotterranee.

"Ulteriori studi su come il plutonio radioattivo è in grado di attraversare l'ambiente aiuterebbe a spiegare perché questa piccola area è una grande fonte di radioattività", spiega quindi uno dei ricercatori, Ken Buesseler.

Una parte dello studio si sta poi concentrando attorno alla Runit Dome realizzata sull'isola di Runit, una enorme cupola di cemento spessa 46 centimetri che contiene 73mila metri cubi di rifiuti radioattivi derivanti dai test nucleari. Il problema è che la base di questa cupola è sotto il livello dell'acqua, e non è escluso che ci possono essere state (o ci saranno in futuro) pericole infiltrazioni.