Isola dei famosi: sopresa per Samantha De Grenet e Giulio Base

Nuovo appuntameento con l'Isola dei famosi. In nomination Samantha De Grenet, Giulio Base e Malena.

"Nono appuntamento con l'Isola dei famosi, in onda martedì 28 marzo in prima serata su Canale 5. La semifinale si avvicina e l'esito del televoto di questa settimana sarà fondamentale per capire chi avrà qualche chance di vittoria" mette al corrente in una nota Mediaset.



"Nel corso della puntata scopriremo quale naufrago tra Samantha De Grenet - si sottolinea -, Giulio Base e Malena dovrà abbandonare l'Isola dell'Homo Sapiens. Anche questa settimana, l'eliminato che lascerà la Palapa raggiungerà l'Isola Primitiva dove, se accetterà di continuare la sua permanenza in Honduras al livello zero dell'evoluzione, proverà a restare in gara per conquistare un posto nella finalissima, convivendo insieme a Moreno e Eva Grimaldi."



"L'Isola dell'Homo Sapiens non è più la stessa: gli equilibri tra i naufraghi, dopo l'ultima puntata, si sono completamente sgretolati e non esiste più un gruppo che lotta insieme per il raggiungimento della finale. Da una parte, infatti, ci sono Samantha e Giulio, entrambi in nomination, accusati di aver manipolato le decisioni del gruppo; dall'altra c'è Raz a cui si sono avvicinati i restanti naufraghi, in particolare Simone" si riassume.



"Se Malena si è completamente staccata da Samantha e Giulio, nonostante i chiarimenti con la De Grenet in seguito alla nomination della scorsa puntata, Nancy sceglie di proseguire il suo gioco in una posizione mediana, equidistante dalle due 'coppie' isolane", viene ricordato inoltre.



"Sull'Isola Primitiva, invece, Moreno e Eva proseguono la loro convivenza tra alti e bassi, come se fossero mamma e figlio, come ha affermato la stessa Eva. Nel corso della puntata assisteremo anche a due sorprese speciali ed emozionanti che coinvolgeranno Giulio e Samantha" si rende noto al termine.