Isola dei famosi 2017: inizio a tappe "evolutive" per i 14 concorrenti

"Lunedì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de Isola dei famosi. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Questa, sarà un'edizione totalmente rinnovata, con nuovi meccanismi di gioco che si snoderanno attraverso vere e proprie tappe evolutive. 14 naufraghi seguiranno questo inedito percorso dell'evoluzione, nel corso del quale, ad ogni tappa, corrisponde una conquista fondamentale per la sopravvivenza a Cayo Cochinos. Si parte dall'isola Primitiva, per approdare poi all'isola delle Caverne, a quella del Fuoco, dei Metalli e così via... fino al ritorno alla civiltà. A ogni isola corrisponde una conquista evolutiva: un tetto, il fuoco, gli utensili, etc" viene anticipato in una nota.



"Protagonisti di questo viaggio quanto mai impegnativo, alla conquista del montepremi finale di 100.000 euro, saranno Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna e Giacomo Urtis. - viene riveelato - A loro, nel corso della prima puntata, si aggiungerà una quattordicesima concorrente, scelta dal pubblico, attraverso il televoto, tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper".



"A Vladimir Luxuria, che ben conosce meccanismi e dinamiche del gioco, spetta quest'anno il compito di commentare dallo studio gli accadimenti dell'Isola dei famosi. Inviato in Honduras sarà invece Stefano Bettarini. A lui l'arduo compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano" si specifica.



"Ma grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori: attraverso quattro canali, SMS/web/Twitter/app Mediaset, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell'Isola dei famosi e quali no" si precisa infine.