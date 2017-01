Isola dei famosi 2017: ex fidanzata accusa Andrea Marcaccini di stalking

L'Isola dei famosi 2017 non è nemmeno iniziata ma già cominciano indiscrezioni, anche imbarazzanti, sulla vita non da naufraghi di alcuni conconcorrenti. In particolare, il settimanale Chi ha atteso che Andrea Marcaccini partisse per l'Honduras per pubblicare la denuncia della ex fidanzata del modello.



La 21enne top model Daniela De Jesus, di origini messicane, afferma infatti di essere stata maltrattata da Andrea Marcaccini, mostrando al settimanale una denuncia per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona.



Secondo la versione della modella, Marcaccini la sera tra il 18 e il 19 giugno 2016 avrebbe spinto giù dal letto la fidanzata dopo l'ennesimo litigio. Nella denuncia si legge quindi che Andrea Marcaccini "le blocca le braccia e inauditamente e con estrema ferocia comincia a colpirla con pugni e schiaffi al volto", come riporta l'Adnkronos.



Daniela De Jesus il giorno dopo si recherebbe quindi, da sola, al pronto soccorso dove le riscontrerebbero "contusioni multiple e cervicalgia post traumatica in esiti di aggressione". A quel punto, la modella avrebbe deciso di presentare denuncia, formalizzata nel luglio scorso.



Attualmente, comunque, le indagini della Procura sono ancora in corso e contro Andrea Marcaccini non è stato emesso alcun provvedimento.