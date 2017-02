Isola dei famosi 2017: chi uscirà tra Raz Degan e Giacomo Urtis

Nuovo appuntamento con l'Isola dei famosi 2017, in onda lunedì 20 febbraio su Canale 5.

"Quarto appuntamento con l'Isola dei famosi, in onda lunedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c'è Vladimir Luxuria. - viene annunciato in una nota - Nel corso della puntata si scoprirà chi tra Raz Degan e Giacomo Urtis, i due 'discussi' nominati della settimana, dovrà lasciare per sempre l'Isola dei famosi".



"La settimana dei 4 naufraghi che hanno popolato l'Isola del Fuoco - Massimo Ceccherini, Raz Degan, Moreno e Giacomo Urtis - è iniziata con screzi e grandi difficoltà. - viene riassunto - Nell'Isola dei Metalli, un'isola ad alta concentrazione femminile, la settimana è proseguita inaspettatamente senza particolari scontri ma con qualche nervosismo causato dalla presenza dei terribili mosquitos, che hanno tormentato soprattutto Samantha De Grenet. Il primo flirt dell'Isola, quello tra Malena e Moreno, che abbiamo scoperto nelle scorse settimane e che è stato raffreddato negli ultimi giorni dalla distanza tra i due protagonisti, si è riacceso con un bacio inaspettato davanti agli altri naufraghi, complice la prova ricompensa".



"Con Stefano Bettarini, in collegamento in diretta dall'Honduras, seguiremo la prova leader dei concorrenti che dovranno impegnarsi per guadagnare l'ambito titolo e l'immunità dalla nomination. - si precisa quindi - Inoltre, capiremo chi farà parte del gruppo degli evoluti e passerà la nuova settimana nella nuova Isola, l'Isola delle Terre, e chi 'non evolverà'. Come sempre, spetta alla Dottoressa Tibi, il comitato scientifico dell'Isola dei famosi, il compito di stabilire i parametri delle prove a cui i naufraghi saranno sottoposti".