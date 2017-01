Isola dei famosi 2017: chi entrerà al posto di Wanna Marchi e Stefania Nobile?

L'Isola dei famosi 2017 sta per iniziare ma, dopo le polemiche montate dopo i servizi di Striscia la notizia, Mediaset annuncia l'esclusione di ben due concorrenti. Il 30 gennaio, infatti, non approderanno più sull'Isola dei famosi Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, poiché "l'editore ha giudicato inopportuna la loro partecipazione a un programma Mediaset" come recita una nota.



Wanna Marchi e Stefania Nobile, condannate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa (pena scontata), avevano annunciato la loro partecipazione all'Isola dei famosi in un'intervista a "Chi".



Chi rimpiazzerà quindi Wanna Marchi e Stefania Nobile? Il 22 gennaio nel corso di Domenica Live sarà scelta una sola concorrente tra le showgirl Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desirée Popper. Non è quindi escluso che, vista l'esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile, all'Isola dei famosi naufragheranno tutte e tre.



Tra i naufraghi confermati che sbarcheranno sull'Isola dei famosi c'è l'attrice Eva Grimaldi ed il modello Simone Susinna. Ma anche Raz Degan e a quanto pare Nathalie Caldonazzo e Samantha De Grenet, oltre alla modella Dayane Mello. Tra i concorrenti pronti a sfidare la fame anche l'attore e regista Massimo Ceccherini, il rapper Moreno.



A concurre l'Isola dei famosi sarà Alessia Marcuzzi, con affianco l'opinionista Vladimir Luxuria mentre l'inviato dall'Honduras Stefano Bettarini.