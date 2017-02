Isola dei famosi 2017: Ceccherini si ritira e televoto con Raz Degan annullato

Dopo un litigio con Moreno, Massimo Ceccherini abbandona l'Isola dei famosi. Annullato il televoto con Raz Degan, con cui Ceccherini era in nomination questa settimana.

Dopo averlo minacciato più volte, alla fine Massimo Ceccherini fa la valigia (si fa per dire) e abbandona davvero l'Isola dei famosi 2017. Massimo Ceccherini era questa settimana al televoto con Raz Degan, che di conseguenza viene annullato.



Sembra che la decisione sia stata presa dopo un litigio con Moreno. Per confermare la sua scelta, Massimo Ceccherini si è quindi recato fino all'area riservata alla troupe, off-limits per i concorrenti. "Mi sento vecchio, son stanco fisicamente, voglio tornare a casa, mi manca la mì moglie. Di sicuro mi pentirò della scelta, ma ora come ora voglio andare via e devo andare via! Non ce la faccio più a stare qui. È stato bello" ha quindi dichiarato l'attore toscano mentre salutava l'Isola dei famosi in barca.



Massimo Ceccherini era già stato un concorrente dell'Isola dei famosi in passato, ma fu cacciato dopo aver bestemmiato in diretta.