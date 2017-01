Isee 2017: calcolo con il nuovo simulatore Inps senza il Pin

L'Inps pubblica oggi sul proprio sito un nuovo simulatore che consente il calcolo dell'Isee ordinario. Lo strumento, spiega l'ente di previdenza, è stato elaborato per rispondere alle esigenze espresse da cittadini e soggetti istituzionali, a vario titolo interessati all'uso dell'Isee come parametro di misurazione della situazione economica delle famiglie.



Questa procedura offre la possibilità al cittadino di avere, in tempo reale, un indicatore che simula il valore Isee in assenza della presentazione della DSU. Il nuovo applicativo fornisce uno strumento di guida ed orientamento che permette all'utente di comprendere la situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate.



Per poter accedere alla nuova funzionalità di simulazione del calcolo dell'Isee ordinario basta collegarsi al sito dell'Inps alla pagina "Simulazione del Calcolo dell'Isee Ordinario". L'applicazione è raggiungibile anche tramite link diretto presente nella home page dell'Inps. Per utilizzare il simulatore non è necessario disporre di un PIN.



L'istituto di previdenza ricorda ovviamente che il valore calcolato all'esito della simulazione non sostituisce il valore ufficiale che si ricava unicamente dall'attestazione Isee rilasciata a seguito di presentazione della DSU. Infatti, mentre il simulatore si basa esclusivamente sulle informazioni anche aggregate di reddito e patrimonio inserite dall'utente negli appositi campi, l'attestazione Isee è calcolata sui dati di reddito e patrimonio verificati dall'Inps e dall'Agenzia dell'Entrate.