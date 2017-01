Inception con Leonardo Di Caprio apre la rassegna "Visionaire" su Iris

"'Inception ' - quattro Oscar (miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali) ed un cast tecnico-artistico che comprende Christopher Nolan alla regia e interpreti come Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Berenger, Marion Cotillard, Cillian Murphy e Michael Caine - apre la rassegna 'Visionaire', in onda su Iris dal 9 gennaio, ogni lunedì, in prima e seconda serata" informa in una nota Mediaset.



"Il kolossal di Nolan è stato acclamato dalla critica miglior film del 2010. Il budget di 160 milioni di dollari ha permesso riprese tra Tokyo, Parigi, Londra e Los Angeles, per un totale di sei paesi (sono stati toccati anche Marocco e Canada), con una produzione monstre spostata in quattro diversi continenti. L'incasso complessivo di 'Inception' ha raggiunto 825.532.764 dollari. Colonna sonora del premio Oscar Hans Zimmer" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



Il Biscione espone in conclusione: "Tra gli altri titoli della nuova iniziativa della rete Mediaset dedicata al grande cinema spiccano 'Amabili resti' (16 gennaio, seconda serata; diretto da Peter Jackson, con Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Susan Sarandon), 'Il messaggero - The Haunting in Connecticut' (23 gennaio, seconda serata; con Martin Donovan, Virginia Madsen) e 'Intruders' (6 febbraio, seconda serata; con Clive Owen)."