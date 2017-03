Iraq: in chiesa di Mosul trovate le 14 "regole di comportamento" dell'ISIS

L'agenzia Fides riferisce che in una chiesa della Mosul liberata l'ISIS aveva tracciato sulle colenne le loro particolari "regole di comportamento".

"Pene per chi fuma e per chi beve, proibizione per le donne di uscire da casa se non è necessario, pena di morte per chi bestemmia: sono alcune delle 14 'regole di comportamento' che i miliziani dell'auto proclamato Stato Islamico (Daesh) avevano tracciato sulle colonne e sui muri della chiesa caldea dedicata alla Madonna del Perpetuo soccorso, a Mosul (Iraq). Dopo aver conquistato la città nord-irachena, i jihadisti avevano scelto la chiesa come base operativa. Nei giorni scorsi la chiesa è stata riconquistata dall'esercito iracheno. I militari l'hanno trovata spogliata di qualsiasi statua e segno cristiano. Solo l'altare sembra essere stato risparmiato dalla devastazione" riporta in una nota la Fides.