Diamanti da investimento: bene Intesa Sanpaolo su rimborsi, dice Federconsumatori

Federconsumatori commenta la decisione di Intesa Sanpaolo di rimborsare i risparmiatori ingannati nell'acquisto di diamanti da investimento.

"Dopo la sanzione Antitrust e le iniziative di Federconsumatori, Intesa Sanpaolo decide di rimborsare i risparmiatori" riferiscono in un comunicato dalla federazione dei consumatori, in merito al caso dei clienti ingannati sull'acquisto di diamanti da investimento.

"Intesa Sanpaolo si è resa disponibile a soddisfare, al prezzo di vendita, tutte le richieste di rivendita di diamanti comprati presso i suoi sportelli dal broker Diamond Private Investment (Dpi) nel caso lo stesso broker non riesca a ricollocarli sul mercato" informa infatti la banca.



"Un risultato estremamente importante per i cittadini coinvolti, che sono stati indotti ad un investimento 'sicuro e garantito', in presenza anche dei consulenti della propria banca" prosegue l'associazione..

Viene chiarito quindi: "Oggi questi diamanti hanno valori fortemente svalutati e non riesce neanche a venderli sul mercato. Ci auguriamo che tutti gli istituti coinvolti seguano questo 'ottimo' esempio, a tutela dei propri clienti, per garantire lealtà e trasparenza, nonché per ristabilire un clima di fiducia verso le banche ed il sistema finanziario."



Si espone in ultimo: "Invitiamo tutti i cittadini interessati a rivolgersi agli sportelli della Federconsumatori per ricevere l'assistenza del caso, anche i clienti di Intesa Sanpaolo saranno assistiti, per favorire una corretta e trasparente procedura di vendita dei diamanti acquistati, così come garantito dall'istituto. Riteniamo, in tal senso, sia compito della banca avvisare la propria clientela circa la possibilità di rientrare in possesso dei capitali investiti in diamanti."