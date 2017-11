Sumatra: scoperta una nuova specie di grande scimmia, l'orango di Tapanuli

Il WWF riporta i risultati di uno studio pubblicato su Current Biology, dove viene descritta la scoperta di nuova specie di grande scimmia, l'orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis).

"Un team internazionale di ricercatori ha appena descritto una nuova specie di grande scimmia, l'orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis), che vive unicamente nelle foreste di montagna nel nord dell'isola di Sumatra, in Indonesia. - informa in una nota il WWF - Con non più di 800 individui, questa specie è la grande scimmia più minacciata di tutto il pianeta".

"La nuova specie di orango, l'Orango di Tapanuli o Pongo tapanuliensis, è endemico della regione di Tapanuli nel Nord di Sumatra e vive esclusivamente in circa 1.100 chilometri quadrati di foresta di montagna nell'area di Batang Toru" si specifica.



Un team internazionale di scienziati ha descritto la nuova specie nella rivista Current Biology, basandosi su caratteristiche morfologiche e approfondite analisi genomiche.



"Nonostante i quasi 50 anni di ricerca sugli oranghi a Sumatra, la popolazione di Batang Toru è stata scoperta scientificamente solo nel 1997, durante una serie di indagini sul campo", spiega il prof. Erik Meijaard, che ha effettuato la prima ricerca sulle popolazioni di orango a sud del lago Toba.

"Abbiamo confrontato il cranio (di una scimmia uccisa da un indigeno, ndr) con altri teschi di oranghi" afferma Anton Nurcahyo, uno studente indonesiano che sta facendo il dottorato all'Università Nazionale Australiana. "Siamo stati completamente sorpresi nello scoprire che il cranio è piuttosto diverso dai crani degli oranghi che abbiamo studiato fino ad oggi".



"Per parecchio tempo abbiamo lavorato su dati genomici per studiare la struttura genetica e la storia evolutiva di tutte le popolazioni di oranghi esistenti" affermano i dottori Maja Mattle-Greminger e Alexander Nater, responsabili delle analisi genomiche dell'Università di Zurigo. "Nonostante le specie di oranghi attualmente classificate siano solo due, noi abbiamo individuato nei geni degli oranghi tre linee evolutive molto antiche e ben distinte. Quando abbiamo capito che gli oranghi di Batang Toru sono morfologicamente diversi da tutti gli altri oranghi, i pezzi del puzzle si sono messi a posto", aggiunge il prof. Michael Krútzen dell'Università di Zurigo e responsabile dello studio.

"La terza e più antica linea evolutiva del genere Pongo si trova effettivamente negli oranghi di Batang Toru, che sembrano essere i discendenti diretti della prima popolazione di oranghi di Sumatra nell'arcipelago della Sonda".



"È molto eccitante essere in grado di descrivere una nuova grande specie di grandi scimmie nel XXI secolo, anche se siamo ben consapevoli che la vera priorità sia quella di fare tutto il possibile per proteggere questa nuova specie dall'estinzione, gli 800 individui che abbiamo stimato esistere sono pochissimi", avvertono gli scienziati. "È veramente affascinante che questa popolazione di oranghi differisca così tanto dalle altre popolazione di oranghi nel Nord di Sumatra e soprattutto che nel 21 esimo secolo siamo ancora in grado di classificare un nuova specie di grandi scimmie", ha detto il professor Serge Wich, coordinatore del Programma Grandi scimmie all'università di Amsterdam, in collaborazione con il WWF.



"Ma adesso per assicurare un futuro a questa specie devono lavorare in stretta collaborazione tutti gli esperti del mondo scientifico, le organizzazione di conservazione, come appunto il WWF, le aziende e i governi" conclude. Il WWF sottolinea quindi come "sia necessaria un'azione urgente per rivedere le proposte di utilizzo e sviluppo nell'area in cui vivono gli oranghi, dando assoluta attenzione e priorità alla conservazione della specie. L'area di Batang Toru è una delle priorità di conservazione del WWF Indonesia che da anni si batte per proteggerla dagli interessi di sviluppo e sfruttamento".