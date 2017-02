Virginia Raggi spieghi di governa davvero Roma, chiede Piazzoni (PD)

Ileana Piazzoni del PD sulla situazione nella giunta capitolina.

"È arrivato il momento che Virginia Raggi la smetta di urlare al complotto e inizi a dare risposte, non solo alla magistratura ma anche a chi l'ha votata e ai cittadini romani, costretti a vivere in una città al collasso. Dopo le accuse di Berdini, che ha rincarato la dose rimproverando alla sindaca di aver scordato la legalità, con l'intervista di Muraro, emerge un quadro di scontri tra diverse cordate di affaristi dentro e fuori il MoVimento 5 Stelle", riposta in una nota Ileana Piazzoni, deputata romana del Partito Democratico.



"Chi è dunque a governare Roma? - prosegue - Sino ad ora l'unica cosa chiara è stato il commissariamento da parte di Beppe Grillo e della Casaleggio Associati, comprovato dal contratto firmato prima delle elezioni e confermato dall'intervista a Paola Muraro".



"Se era già strano che colei che era stata votata per guidare la Capitale fosse eterodiretta da due non romani con interessi diversi dal bene della città e dei suoi cittadini, ora quanto prospettato dall'ex assessora è di una gravità inaudita. - conclude l'esponente dem - Raggi deve dare risposte immediatamente, lasciando perdere le strategie comunicative e i pericolosi attacchi alla stampa. Lo deve ai suoi elettori, lo deve a tutti i cittadini romani".